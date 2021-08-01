Бех-Романчук квалифицировалась в финал соревнований в прыжках в длину на ОИ-2020
Украинка Марина Бех-Романчук пробилась в финал Олимпийских игр по прыжкам в длину. Финал соревнований состоится 3 августа.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Украина показала 10-й результат в квалификации, прыгнув 6.71 метра. Для квалификации нужно было показать результат в 6.75 метра или попасть в топ-12. Квалификационный порог преодолели восемь спортсменок.
Отметим, Марина Бех-Романчук является действующей чемпионкой Европы в прыжках в длину в помещениях. Кроме этого в ее активе "серебро" чемпионата мира-2019 и чемпионата Европы-2018.
Напомним, сегодня муж Марины Бех-Романчук Михаил Романчук принес Украине первое "серебро" Олимпиады. Он показал второй результат в заплыве на 1500 метров вольным стилем. Также он имеет "бронзу" ОИ-2020 на дистанции 800 метров.
Сегодня еще за одну олимпийскую медаль поборется тяжелоатлетка Ирина Деха в весовой категории до 76 кг.