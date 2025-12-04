Херсонська ТЕЦ зупинила роботу після ударів РФ: сотні будинків залишилися без тепла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Впродовж останніх днів російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ - били дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Повністю цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення та обладнання станції", - повідомив Прокудін.

За його словами, внаслідок ударів роботу ТЕЦ призупинено. Без тепла залишилися 470 будинків - понад 40,5 тисячі абонентів.

У звязку з цим глава ОВА збирає оперативну нараду, на якій розглядатимуть варіанти альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під’єднані до ТЕЦ.

"Паралельно ведемо перемовини з партнерами, щоб забезпечити херсонців електричними обігрівачами та іншими засобами для обігріву. У місті продовжують працювати Пункти незламності. Там можна зігрітися, зарядити телефон і зв’язатися з рідними", - додав Прокудін.