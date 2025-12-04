Херсонська ТЕЦ зупинила роботу після ударів РФ: сотні будинків залишилися без тепла
Внаслідок російських ударів Херсонська теплова електростанція (ТЕЦ) зупинила роботу. Без опалення залишилися 470 будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Впродовж останніх днів російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ - били дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Повністю цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення та обладнання станції", - повідомив Прокудін.
За його словами, внаслідок ударів роботу ТЕЦ призупинено. Без тепла залишилися 470 будинків - понад 40,5 тисячі абонентів.
У звязку з цим глава ОВА збирає оперативну нараду, на якій розглядатимуть варіанти альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під’єднані до ТЕЦ.
"Паралельно ведемо перемовини з партнерами, щоб забезпечити херсонців електричними обігрівачами та іншими засобами для обігріву. У місті продовжують працювати Пункти незламності. Там можна зігрітися, зарядити телефон і зв’язатися з рідними", - додав Прокудін.
Удари по енергетиці України
Нагадаємо, Росія з початку осені регулярно обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури України. У країні було пошкоджено всі великі ТЕС та гідроелектростанції.
Наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.
Зокрема, в ніч на 4 грудня російські війська атакували енергетичний об'єкт в Одеській області. Внаслідок обстрілу є значні пошкодження, без світла - 51 800 споживачів.
За інформацією "Укренерго", сьогодні, 4 грудня, світло в Україні продовжать відключати за графіками. Протягом доби одночасно вимикатимуть від 0,5 до 3 черг.