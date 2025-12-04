ua en ru
Чт, 04 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Херсонская ТЭЦ остановила работу после ударов РФ: сотни домов остались без тепла

Херсонская область, Четверг 04 декабря 2025 11:36
UA EN RU
Херсонская ТЭЦ остановила работу после ударов РФ: сотни домов остались без тепла Фото: Херсонская ТЭЦ остановила работу после российских ударов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В результате российских ударов Херсонская тепловая электростанция (ТЭЦ) остановила работу. Без отопления остались 470 домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"В течение последних дней российские оккупанты интенсивно атаковали Херсонскую ТЭЦ - били дронами, артиллерией и другими видами вооружения. Полностью гражданский объект, который обеспечивал горожан теплом, подвергся серьезным разрушениям: повреждены помещения и оборудование станции", - сообщил Прокудин.

По его словам, в результате ударов работа ТЭЦ приостановлена. Без тепла остались 470 домов - более 40,5 тысячи абонентов.

В связи с этим глава ОВА собирает оперативное совещание, на котором будут рассматривать варианты альтернативного теплоснабжения для тех домов, которые были подключены к ТЭЦ.

"Параллельно ведем переговоры с партнерами, чтобы обеспечить херсонцев электрическими обогревателями и другими средствами для обогрева. В городе продолжают работать Пункты несокрушимости. Там можно согреться, зарядить телефон и связаться с родными", - добавил Прокудин.

Удары по энергетике Украины

Напомним, Россия с начала осени регулярно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины. В стране были повреждены все крупные ТЭС и гидроэлектростанции.

Сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

В частности, в ночь на 4 декабря российские войска атаковали энергетический объект в Одесской области. В результате обстрела есть значительные повреждения, без света - 51 800 потребителей.

По информации "Укрэнерго", сегодня, 4 декабря, свет в Украине продолжат отключать по графикам. В течение суток одновременно будут отключать от 0,5 до 3 очередей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭЦ Херсонская область Война в Украине
Новости
Трамп сказал, когда был лучший момент для мирной сделки между Украиной и РФ
Трамп сказал, когда был лучший момент для мирной сделки между Украиной и РФ
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев