Херсонская ТЭЦ остановила работу после ударов РФ: сотни домов остались без тепла
В результате российских ударов Херсонская тепловая электростанция (ТЭЦ) остановила работу. Без отопления остались 470 домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"В течение последних дней российские оккупанты интенсивно атаковали Херсонскую ТЭЦ - били дронами, артиллерией и другими видами вооружения. Полностью гражданский объект, который обеспечивал горожан теплом, подвергся серьезным разрушениям: повреждены помещения и оборудование станции", - сообщил Прокудин.
По его словам, в результате ударов работа ТЭЦ приостановлена. Без тепла остались 470 домов - более 40,5 тысячи абонентов.
В связи с этим глава ОВА собирает оперативное совещание, на котором будут рассматривать варианты альтернативного теплоснабжения для тех домов, которые были подключены к ТЭЦ.
"Параллельно ведем переговоры с партнерами, чтобы обеспечить херсонцев электрическими обогревателями и другими средствами для обогрева. В городе продолжают работать Пункты несокрушимости. Там можно согреться, зарядить телефон и связаться с родными", - добавил Прокудин.
Удары по энергетике Украины
Напомним, Россия с начала осени регулярно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины. В стране были повреждены все крупные ТЭС и гидроэлектростанции.
Сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.
В частности, в ночь на 4 декабря российские войска атаковали энергетический объект в Одесской области. В результате обстрела есть значительные повреждения, без света - 51 800 потребителей.
По информации "Укрэнерго", сегодня, 4 декабря, свет в Украине продолжат отключать по графикам. В течение суток одновременно будут отключать от 0,5 до 3 очередей.