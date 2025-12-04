Росія вночі атакувала енергооб’єкт в Одеській області: є значні пошкодження
Російські війська в ніч на 4 грудня атакували енергетичний об'єкт в Одеській області. Є значні пошкодження, без світла - 51 800 споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та пресслужбу Міністерства енергетики.
"Ворог вночі атакував енергетичний об’єкт ДТЕК. 9 500 родин вдалося перепідключити за резервними схемами. Ще 51 800 - тимчасово без світла", - повідомили у компанії.
У ДТЕК зазначили, що пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу. Енергетики вже працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електрику.
За інформацією Міненерго, внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру станом на ранок знеструмлено понад 60 тисяч споживачів на Донеччині, понад 51 тисяча - в Одеській області, а також 1,6 тисячі споживачів на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Українців закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Удари по енергетиці України
Нагадаємо, з початку осені Росія регулярно обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури України. За інформацією Міненерго, у країні було пошкоджено всі великі ТЕС та гідроелектростанції.
За словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетичні об'єкти.
Також росіяни намагаються залишити без світла Київ та область. Так, ворог атакував енергетику в регіоні дронами та ракетами у ніч на 29 листопада. Внаслідок атаки було знеструмлено понад 600 тисяч абонентів в Києві та області.
Сьогодні, 4 грудня, в Україні продовжують діяти обмеження споживання електроенергії. Протягом доби одночасно відключатимуть від 0,5 до 3 черг споживачів.