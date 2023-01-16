У понеділок, 16 січня, у Херсоні знову лунають вибухи. Це вже третє повідомлення про вибухи сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media .

До того ж 15 січня російська армія вдарила по житловому кварталу Херсона. Поранення отримали дві особи .

Також рятувальники ліквідували пожежу у приміщенні Червоного Хреста у Херсоні . Будівля спалахнула внаслідок обстрілу російськими окупантами 15 січня.

Російські військові 90 разів атакували територію Херсонської області . Загарбники били мирними населеними пунктами з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків.

"У Херсоні вчергове чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 січня в Херсоні було дуже гучно. Мешканців просили виходити на вулицю лише у випадку крайньої потреби.

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