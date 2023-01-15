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У Херсоні росіяни обстріляли приміщення, де працюють представники Червоного Хреста

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Херсон, Неділя 15 січня 2023 18:07
У Херсоні росіяни обстріляли приміщення, де працюють представники Червоного Хреста Фото: у Херсоні росіяни обстріляли приміщення, де працюють представники Червоного Хреста (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти сьогодні, 15 січня, вкотре атакували Херсон. Ворожі снаряди уразили приміщення, де працюють представники Червоного Хреста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

В результаті обстрілу виникла серйозна пожежа. Наразі на місці працюють рятувальники.

Інформації про постраждалих немає.

"Ворог знав, куди завдає удар. Під час обстрілу цієї ж будівлі в середині грудня загинула волонтерка та член загону швидкого реагування Червоного Хреста Вікторія Яришко", - зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, сьогодні загарбники обстріляли медичний заклад у Херсоні.

До цього росіяни обстріляли житловий квартал Херсона, дві людини отримали поранення.

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У Херсоні росіяни обстріляли приміщення, де працюють представники Червоного Хреста
У Херсоні росіяни обстріляли приміщення, де працюють представники Червоного Хреста
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