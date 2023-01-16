У Херсоні окупанти обстріляли дитячу лікарню
Російські окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Росіяни продовжують тероризувати херсонські лікарні Цього разу обстріл дитячої", - розповів він.
За його словами, через обстріл вибито близько 30 вікон в неонатальному корпусі. В ньому 6 поверхів.
"Корпус пустий. Інформація про постраждалих відсутня", - додав Тимошенко.
Як повідомлялося, російські військові 90 разів атакували територію Херсонської області. Загарбники били мирними населеними пунктами з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків.
Також рятувальники ліквідували пожежу у приміщенні Червоного Хреста у Херсоні. Будівля спалахнула внаслідок обстрілу російськими окупантами.
Нагадаємо, російські війська у неділю, 15 січня, обстріляли медичний заклад у Херсоні.
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