У Херсоні окупанти обстріляли дитячу лікарню

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

За його словами, через обстріл вибито близько 30 вікон в неонатальному корпусі. В ньому 6 поверхів.

"Росіяни продовжують тероризувати херсонські лікарні Цього разу обстріл дитячої", - розповів він.

Як повідомлялося, російські військові 90 разів атакували територію Херсонської області. Загарбники били мирними населеними пунктами з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків.

Також рятувальники ліквідували пожежу у приміщенні Червоного Хреста у Херсоні. Будівля спалахнула внаслідок обстрілу російськими окупантами.

Нагадаємо, російські війська у неділю, 15 січня, обстріляли медичний заклад у Херсоні.

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