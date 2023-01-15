В Херсоні дуже гучно. В облраді закликали містян перебувати в безпечних місцях

Херсонців закликають перебувати в безпечних місцях. Наразі в місті доволі гучно через регулярні обстріли росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

"Сьогодні у Херсоні дуже голосно. Без гострої необхідності краще не знаходитись на відкритих просторах", - пише Соболевський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові зранку обстріляли житловий квартал Херсона внаслідок чого є поранені серед цивільних. Трохи пізніше в місті знову пролунали вибухи, однак подробиці невідомі.

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