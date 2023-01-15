ua ru
Нд, 15 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Херсоні дуже гучно. В облраді закликали містян перебувати в безпечних місцях

Новость на русском →
Неділя 15 січня 2023 15:17
В Херсоні дуже гучно. В облраді закликали містян перебувати в безпечних місцях Фото: в облраді закликали херсонців перебувати в безпечних місцях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Херсонців закликають перебувати в безпечних місцях. Наразі в місті доволі гучно через регулярні обстріли росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

"Сьогодні у Херсоні дуже голосно. Без гострої необхідності краще не знаходитись на відкритих просторах", - пише Соболевський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові зранку обстріляли житловий квартал Херсона внаслідок чого є поранені серед цивільних. Трохи пізніше в місті знову пролунали вибухи, однак подробиці невідомі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Херсон
NEWS
Дефіцит збільшився. В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після ракетної атаки РФ
Дефіцит збільшився. В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після ракетної атаки РФ
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам