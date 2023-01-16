Росіяни атакували Херсонську область з танків, артилерії та РСЗВ: троє людей загинули

Російські військові 90 разів атакували територію Херсонської області. Загарбники били по мирних населених пунктах з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича .

Зокрема, загарбники 21 раз обстріляли Херсон. Вони атакували житлові квартали міста.

Так, росіяни цілеспрямовано ударили по будівлі Червоного Хреста, міській лікарні, центру реабілітації дітей з інвалідністю, суднобудівному заводу, обʼєкту критичної інфраструктури та житлових будинках.

Через російську агресію за минулу добу троє людей загинули, 14 жителів Херсонської області дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли приміщення, де працюють представники Червоного Хреста, у Херсоні.

Раніше окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні.

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