Росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона: є поранені

Російські окупанти обстріляли житловий квартал Херсона сьогодні, 15 січня. Внаслідок атаки росіян є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Щойно російські окупанти завдали чергового удару по житловому кварталу Херсона. За попередньою інформацією, дві людини отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

На місці влучання російських снарядів працюють рятувальні служби.

Нагадаємо, жителі Херсона сьогодні повідомляли про вибухи у місті.

Також зазначимо, що за минулу добу росіяни 76 разів обстріляли Херсонську область з РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.

Сам Херсон вчора обстріляли 25 разів. За даними ОВА, ворожі снаряди поцілили в житлові будинки. Поранення отримали дві людини.

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