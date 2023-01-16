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У Херсоні загасили пожежу у приміщенні Червоного Хреста

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Херсон, Понеділок 16 січня 2023 09:35
У Херсоні загасили пожежу у приміщенні Червоного Хреста Фото: рятувальники загасили пожежу в офісі Червоного Хреста у Херсоні (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Рятувальники ліквідували пожежу у приміщенні Червоного Хреста у Херсоні. Будівля спалахнула внаслідок обстрілу російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

У ДСНС зазначили, що 15 січня отримали повідомлення про загоряння багатоквартирного житлового будинку в одному з мікрорайонів Херсона. Внаслідок ворожого обстрілу зайнялось приміщення Червоного Хреста на першому поверсі та балкони житлових квартир.

Вогонь поширився на 80 квадратних метрів. На місці інциденту працювали 23 рятувальники та 5 одиниць техніки. Загиблих та травмованих не виявили.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що окупанти обстріляли будинок у Херсоні, в якому працювали представники Червоного Хреста.

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