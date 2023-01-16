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В Херсоне опять раздаются взрывы

Фото: в в Херсоне снова раздаются взрывы 16 января (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 16 января, в Херсоне снова раздаются взрывы. Это уже третье сообщение о взрывах за сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Херсоне в очередной раз слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Ситуация в Херсоне и области

Российские военные 90 раз атаковали территорию Херсонской области. Захватчики били по мирным населенным пунктам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Также спасатели ликвидировали пожар в помещении Красного Креста в Херсоне. Здание вспыхнуло в результате обстрела российскими оккупантами 15 января.

Кроме того, россияне обстреляли детскую больницу и медицинское учреждение в Херсоне.

К тому же 15 января армия РФ ударила по жилому кварталу Херсона. Ранения получили два человека.

Напомним, 15 января в Херсоне было очень громко. Жителей просили выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

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