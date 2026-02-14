У Харкові запустили 5G: як скористатися сучасним зв'язком

У Харкові стартувало тестування технології 5G. Це вже третє місто України, де працюють базові станції нового покоління зв’язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України та мобільного оператора Kyivstar .

"Запустили 5G у Харкові. Вмикаємо майбутнє там, де ворог намагається зупинити життя. З ініціативи президента масштабуємо пілот 5G на Харків - уже в третьому місті в України, всього за 30 км від кордону", - йдеться в повідомленні.

Першими зв’язок нового покоління в День закоханих протестували молодята Владислав і Катерина, які сказали сказали "Так!" у "Дії" на 5G-швидкості.

Як зазначили у Kyivstar, від сьогодні зловити швидкісний мобільний інтернет можна на Майдані Свободи.

"За період тестування у Львові та Бородянці ми опрацювали понад 89,2 ТБ 5G-трафіку. У Львові пілотним 5G скористалися понад 186 тисяч наших абонентів, а у Бородянці - близько 9 тисяч", - розповіли в компанії.

Як підключитися до 5G

Щоб перевірити переваги технології, потрібно:

мати смартфон із підтримкою 5G;

бути в зоні покриття;

встановити актуальну версію програмного забезпечення.

Зазначається, що наявність 5G-сигналу також може залежати від локації й щільності забудови. Доступ до мережі нового покоління також може бути обмежений всередині приміщень.