ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Стало відомо, коли 5G може покрити частину території України

Україна, П'ятниця 03 жовтня 2025 12:35
UA EN RU
Стало відомо, коли 5G може покрити частину території України Фото: 5G в Україні може покрити частину території до 2030 року (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Восени в Україні розширять пілотне тестування технології 5G. Окрім Львова, до проєкту приєднається Харків та Бородянка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра цифрової трансформації Станіслава Прибитько в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Тестування 5G

Повноцінний запуск технології відкладено до завершення воєнного стану, але тестування вже заплановано у трьох містах - Львові, Харкові та Бородянці.

Майже 22% серед усіх телефонів в Україні підтримують технологію 5G. За словами Прибитько, покрити велику частину території України звʼязком 5G можна до 2030-го

Хто такий Станіслав Прибитько?

Прибитько – один із пʼяти нових заступників очільника Мінцифри Михайла Федорова, яких призначили у липні 2025-го. До цього він керував у міністерстві напрямом розвитку мобільного інтернету. На новій посаді до його обовʼязків додався розвиток фіксованого інтернету.

Ще в травні 2023 року віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про початок тестування 5G в Україні.

Спочатку нове покоління зв’язку з’явилося лише на окремих локаціях у кількох містах.

Крім того, відтепер мережею пʼятого покоління можна буде скористатися в одному із закладів вищої освіти

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінцифра 5G (зв'язок п'ятого покоління)
Новини
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим