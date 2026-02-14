В Харькове запустили 5G: как воспользоваться современной связью

В Харькове стартовало тестирование технологии 5G. Это уже третий город Украины, где работают базовые станции нового поколения связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины и мобильного оператора Kyivstar .

"Запустили 5G в Харькове. Включаем будущее там, где враг пытается остановить жизнь. По инициативе президента масштабируем пилот 5G на Харьков - уже в третьем городе в Украине, всего в 30 км от границы", - говорится в сообщении.

Первыми связь нового поколения в День влюбленных протестировали молодожены Владислав и Екатерина, которые сказали сказали сказали "Да!" в "Дії" на 5G-скорости.

Как отметили в Kyivstar, с сегодняшнего дня поймать скоростной мобильный интернет можно на Майдане Свободы.

"За период тестирования во Львове и Бородянке мы обработали более 89,2 ТБ 5G-трафика. Во Львове пилотным 5G воспользовались более 186 тысяч наших абонентов, а в Бородянке - около 9 тысяч", - рассказали в компании.

Как подключиться к 5G

Чтобы проверить преимущества технологии, нужно:

иметь смартфон с поддержкой 5G;

быть в зоне покрытия;

установить актуальную версию программного обеспечения.

Отмечается, что наличие 5G-сигнала также может зависеть от локации и плотности застройки. Доступ к сети нового поколения также может быть ограничен внутри помещений.