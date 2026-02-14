ua en ru
В Харькове запустили 5G: как воспользоваться современной связью

Харьков, Суббота 14 февраля 2026 15:43
UA EN RU
В Харькове запустили 5G: как воспользоваться современной связью Фото: в Харькове запустили 5G (t.me/mintsyfra)
Автор: Татьяна Степанова

В Харькове стартовало тестирование технологии 5G. Это уже третий город Украины, где работают базовые станции нового поколения связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины и мобильного оператора Kyivstar.

"Запустили 5G в Харькове. Включаем будущее там, где враг пытается остановить жизнь. По инициативе президента масштабируем пилот 5G на Харьков - уже в третьем городе в Украине, всего в 30 км от границы", - говорится в сообщении.

Первыми связь нового поколения в День влюбленных протестировали молодожены Владислав и Екатерина, которые сказали сказали сказали "Да!" в "Дії" на 5G-скорости.

Как отметили в Kyivstar, с сегодняшнего дня поймать скоростной мобильный интернет можно на Майдане Свободы.

"За период тестирования во Львове и Бородянке мы обработали более 89,2 ТБ 5G-трафика. Во Львове пилотным 5G воспользовались более 186 тысяч наших абонентов, а в Бородянке - около 9 тысяч", - рассказали в компании.

Как подключиться к 5G

Чтобы проверить преимущества технологии, нужно:

  • иметь смартфон с поддержкой 5G;
  • быть в зоне покрытия;
  • установить актуальную версию программного обеспечения.

Отмечается, что наличие 5G-сигнала также может зависеть от локации и плотности застройки. Доступ к сети нового поколения также может быть ограничен внутри помещений.

Запуск 5G в Украине

Напомним, еще в мае 2023 года бывший министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о начале тестирования 5G в Украине. Сначала новое поколение связи появилось только на отдельных локациях в нескольких городах.

12 января этого года пилот 5G запустили в центре Львова, а 28 января - в Бородянке Киевской области.

Кроме того, в конце июля 2025 года Федоров рассказывал, что сетью пятого поколения можно будет воспользоваться в одном из высших учебных заведений. В частности, проект запустили в сотрудничестве с Vodafone на базе КАИ (Национального авиационного университета).

Ранее заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибытько заявил, что полноценный запуск технологии отложен до завершения военного положения. В то же время он отметил, что тестирование уже запланировано в трех городах - Львове, Харькове и Бородянке.

По словам Прибитько, почти 22% среди всех телефонов в Украине поддерживают эту технологию. Он заявил, что покрыть большую часть территории страны связью 5G можно до 2030 года.

зв'язок Мінцифра Харьков 5G (связь пятого поколения)
