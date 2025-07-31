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В Україні розширюють тестування 5G: що відомо

Четвер 31 липня 2025 17:59
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В Україні розширюють тестування 5G: що відомо Фото: Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні розширяють тестування 5G-зв’язку. Відтепер мережею пʼятого покоління можна буде скористатися в одному із закладів вищої освіти.

Про це заявив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Пілотний проєкт запустили у співпраці з Vodafone на базі КАІ (Національного авіаційного університету), створивши університетський 5G-простір.

Відтепер студенти, викладачі та гості вишу можуть особисто випробувати переваги мережі п’ятого покоління - це швидкість до 10 Гбіт/с, затримка менш як 1 мс і відкритий доступ для всіх, хто має 5G-пристрій та SIM-карту Vodafone.

"Попри війну та виклики в телеком-сфері, ми продовжуємо реалізовувати інноваційну стратегію WINWIN. Розвиток 5G - важливий крок до цифрового майбутнього України", - наголосив Федоров.

Досі 5G в Україні тестували лише в офісах операторів і на промислових об’єктах. Тепер технологію вперше виводять в освітнє середовище - з перспективою масштабувати досвід на інші університети й надалі - для широкого користування всіма громадянами.

5G в Україні

Ще в травні 2023 року віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про початок тестування 5G в Україні.

Спочатку нове покоління зв’язку з’явилося лише на окремих локаціях у кількох містах.

А вже 1 листопада 2024 року міністр анонсував старт пілотного проєкту 5G у трьох містах. Одне з його ключових завдань - перевірка сумісності цієї технології з військовою технікою.

Федоров уточнив, що тестування в межах цього проєкту триватиме протягом двох років.

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Михайло Федоров 5G (зв'язок п'ятого покоління)
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