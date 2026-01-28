5G уже в Бородянці: де так як скористатися сучасним зв'язком
У Бородянці Київської області стартувало тестування технології 5G. Селище стало другим після Львова населеним пунктом, де працюють базові станції нового покоління зв’язку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби та пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.
Де вже працює 5G
Як уточнили у Мінцифри, пілот 5G у Бородянці охопить центральний район міста. Окремі зони 5G можуть розгортатися за запитом бізнесу - ми сприятимемо таким ініціативам.
У відомстві зазначили, що Бородянка стала наступним кроком після Львова, де пілот стартував на початку січня 2026 року. Лише за першу добу до 5G у Львові під’єдналися понад 80 тисяч користувачів.
Як підключитися до 5G
У пресслужбі мобільних операторів Kyivstar, Lifecell та Vodafone підтвердили запуск тестування 5G у Бородянці.
Щоб перевірити переваги технології, потрібно:
- мати смартфон із підтримкою 5G;
- бути в зоні покриття;
- встановити актуальну версію програмного забезпечення.
Зазначається, що наявність 5G-сигналу також може залежати від локації й щільності забудови. Доступ до мережі нового покоління також може бути обмежений всередині приміщень.
У яких містах 5G з'явиться наступним
У Мінцифри зазначили, що після успішного тестування та отримання дозволів від військових географію пілоту планують розширити на Харків, а згодом - на Київ та Одесу.
Запуск 5G в Україні
Нагадаємо, заступник міністр цифрової трансформації Станіслав Прибитько заявив, що повноцінний запуск технології відкладено до завершення воєнного стану. Водночас він зауважив, що тестування вже заплановано у трьох містах - Львові, Харкові та Бородянці.
За словами Прибитька, майже 22% серед усіх телефонів в Україні підтримують цю технологію. Він заявив, що покрити велику частину території країни звʼязком 5G можна до 2030 року.
Зазначимо, ще в травні 2023 року колишній міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про початок тестування 5G в Україні. Спочатку нове покоління зв’язку з’явилося лише на окремих локаціях у кількох містах.
12 січня цього року пілот 5G запустили у центрі Львова. Також повідомлялося, що наступними містами стануть Бородянка та Харків.
Крім того, в кінці липня 2025 року Федоров розповідав, що мережею пʼятого покоління можна буде скористатися в одному із закладів вищої освіти. Зокрема, проєкт запустили у співпраці з Vodafone на базі КАІ (Національного авіаційного університету).
