Чи зміняться тарифи після запуску 5G: що кажуть оператори

Українські мобільні оператори запевняють, що запуск технології 5G не призведе до автоматичного зростання тарифів для абонентів. Користування новим стандартом зв’язку відбуватиметься в межах чинних тарифних планів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявили представники трьох найбільших мобільних операторів - Київстар, Vodafone Україна та lifecell.

Генеральний директор Михайло Шелемба зазначив, що на етапі тестування компанія не планує змінювати тарифи.

Водночас у компанії не виключають, що в майбутньому спеціальні пропозиції можуть з’явитися для бізнесу або специфічних потреб, де потрібна надвисока швидкість.

"Ми розглядаємо 5G як еволюцію, а не як преміум-послугу", - пояснила Устинова.

За її словами, клієнти зможуть користуватися новою технологією в межах 4G-тарифів без доплат.

Президент компанії Олександр Комаров повідомив, що для абонентів, які користуватимуться 5G, умови чинних тарифних планів збережуться.

5G в Україні

Нагадаємо, заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько повідомляв, що повноцінний запуск 5G в Україні перенесли до завершення воєнного стану. Водночас тестування технології вже запланували у трьох містах - Львові, Харкові та Бородянці.

За його словами, майже 22% смартфонів в Україні вже підтримують 5G, а забезпечити покриття значної частини території країни таким зв’язком можливо до 2030 року.

Ще у травні 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв про старт тестування 5G, яке тоді відбувалося лише на окремих локаціях у кількох містах.

Сьогодні, 12 січня, пілотний 5G запустили в центрі Львова. Наступними містами стануть Бородянка та Харків: у січні мережа запрацює в Бородянці, у лютому - в Харкові, після чого технологію планують розширювати й на інші міста України.