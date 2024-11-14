У Харкові пролунали вибухи, ворог атакує місто КАБами

Вибухи в районі міста Харків було чути близько 03.40.

За словами мера Харкова, противник запускає КАБи як по самому місту, там і по передмістю. Він також закликав місцевих мешканців бути обережними.

Зазначимо, перед цим у Повітряних силах ЗСУ заявили про фіксацію активності російської тактичної авіації на сході.

Військові попереджали про загрозу ворожих авіаударів для прифронтових областей.

Обстріли Харкова

Зазначимо, російські терористи регулярно завдають по Харкову повітряних ударів, зокрема із застосуванням керованих авіабомб, які запускають літаки РФ з території країни-агресора. Крім того, ворог б'є по місту ударними безпілотниками та гібридами ракети й авіабомби "Гром-Е1".

Так, вчора, 13 листопада, у Салтівському районі Харкова в багатоквартирний житловий будинок влучив ворожий БПЛА. В результаті атаки постраждали чотири людини.

За день до цього, 12 листопада, росіяни атакували Салтівський район Харкова ударним безпілотником "Молнія"

А у ніч проти 9 листопада у Харкові пролунав вибух через ворожий авіадуар. Місцева влада тоді попередила про можливі повторні пуски КАБів. Пізніше стало відомо, що був "приліт" ратето-бомби "Гром-Е1" на перетині двох районів міста у дорожнє покриття, та була пошкоджена цивільної інфраструктури, зокрема гіпермаркет, готель і не тільки.

Також нагадаємо, наприкінці жовтня російські терористи завдали ударів КАБами по Харкову - ворог поцілив по центральній частині міста у Шевченківському районі. Тоді внаслідок російської атаки була пошкоджена будівля медичного закладу та адмінустанови, зокрема знакова для Харкова будівля Держпрому, яка є пам'яткою національного значення. Постраждали 9 людей.

За словами мера міста Ігоря Терехова, російські окупанти при обстрілах Харкова намагаються поцілити по цивільних об'єктах, зокрема також по історичних пам'ятках. Такі удари з боку ворога є цілеспрямованим терором.