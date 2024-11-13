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Російський дрон атакував багатоповерхівку у Харкові, є постраждалі

Середа 13 листопада 2024 13:10
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Російський дрон атакував багатоповерхівку у Харкові, є постраждалі Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Салтівському районі Харкова в багатоквартирний житловий будинок потрапив ворожий безпілотний літальний апарат (БПЛА). На місці події пожежі не виникло.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

На даний момент повідомляється про чотирьох постраждалих. Спочатку інформації про потерпілих не надходило, проте згодом стало відомо про двох, а пізніше - чотирьох осіб, які отримали травми.

До місця події прямують всі необхідні служби для надання допомоги та з'ясування обставин інциденту.

Разом з тим голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед потерпілих немає важких випадків.

Також внаслідок атаки російського дрона пошкоджено декілька автомобілів на парковці.

Оновлено 13:24

Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки російського дрона постраждали три жінки та один чоловік.

"Двоє потерпілих з уламковими пораненнями госпіталізовані - 74-річні чоловік та жінка. 84-річна жінка госпіталізована з гіпертонічним кризом. У 53-річної жінки діагностована гостра реакція на стрес", - розповів він.

Атаки на Харків

Вчора, 12 листопада, російські загарбники атакували безпілотником Салтівський район міста, внаслідок чого поранення отримали двоє жінок.

Крім того, 13 листопада російський дрон вдарив поблизу одного з торгівельних центрів Харкова. Про постраждалих не повідомлялося.

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