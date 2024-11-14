В Харькове раздались взрывы, враг атакует город КАБами

Взрывы в районе города Харькова было слышно около 03.40.

По словам мэра Харькова, противник запускает КАБы (УАБы) как по самому городу, там и по пригороду. Он также призвал местных жителей соблюдать осторожность.

Отметим, что перед этим в Воздушных силах ВСУ заявили о фиксации активности российской тактической авиации на востоке.

Военные предупреждали об угрозе вражеских авиаударов для прифронтовых областей.

Обстрелы Харькова

Отметим, российские террористы регулярно наносят по Харькову воздушные удары, в том числе с применением управляемых авиабомб, которые запускают самолеты РФ с территории страны-агрессора. Кроме того, враг бьет по городу ударными беспилотниками и гибридами ракеты и авиабомбы "Гром-Э1".

Так, вчера, 13 ноября, в Салтовском районе Харькова в многоквартирный жилой дом попал вражеский БПЛА. В результате атаки пострадали четыре человека.

За день до этого, 12 ноября, россияне атаковали Салтовский район Харькова ударным беспилотником "Молния"

А в ночь на 9 ноября в Харькове раздался взрыв из-за вражеского авиадуара. Местные власти тогда предупредили о возможных повторных пусках КАБов. Позже стало известно, что был "прилет" ратето-бомбы "Гром-Э1" на пересечении двух районов города в дорожное покрытие, и была повреждена гражданская инфраструктура, в частности гипермаркет, гостиница и не только.

Также напомним, в конце октября российские террористы нанесли удары КАБами по Харькову - враг попал по центральной части города в Шевченковском районе. Тогда в результате российской атаки было повреждено здание медицинского учреждения и админучреждения, в частности знаковое для Харькова здание Госпрома, которое является памятником национального значения. Пострадали 9 человек.

По словам мэра города Игоря Терехова, российские оккупанты при обстрелах Харькова пытаются попасть по гражданским объектам, в том числе также по историческим памятникам. Такие удары со стороны неприятеля являются целенаправленным террором.