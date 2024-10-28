Вечірній обстріл Харкова: ціллю окупантів став Держпром
Російські окупанти сьогодні, 28 жовтня, увечері атакували Харків за допомогою КАБів. Пошкоджено будівлю Держпрому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у Telegram та голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram.
"Будівля Держпрому у Харкові знаходиться під охороною ЮНЕСКО і є пам'яткою архітектури. Росіяни вдарили по ній авіабомбами", - написав Єрмак.
У свою чергу Синєгубов уточнив, що в результаті удару по адміністративній будівлі зруйновано кілька поверхів.
"Загалом маємо сотні пошкоджених вікон у адмінбудівлях, обласній лікарні та житлових будинках", - розповів він.
Як додав Синєгубов окупанти, за попередніми даними, використали для атаки ФАБ-500.
Варто зауважити, що Держпром чи Будинок Державної промисловості є знаковою будівлею для Харкова. Його ввели в експлуатацію 1928 року.
Будівля - один зі світових зразків авангардної архітектури.
Атака на Харків
Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, увечері у Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов зазначав, що росіяни вдарили КАБами по центральній частині міста.
Голова Харківської ОВА Синєгубов зазначав, що в результаті атаки відомо щонайменше про шістьох постраждалих.
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