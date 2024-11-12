Росіяни атакували дроном Харків, є руйнування та постраждалі
Росіяни атакували Салтівський район Харкова безпілотним літальним апаратом (БпЛА). Наразі відомо про двох постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківського обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.
Удар було зафіксовано близько о 14:00. Тип застосованого росіянами дрона наразі установлюється.
Внаслідок удару постраждали дві жінки: 50 та 54 років. Обидві отримали гостру реакцію на стрес та легкі осколкові поранення.
Зокрема було пошкоджено:
- електроопору;
- скління вікон у двох багатоповерхових будинках.
Обстріли України
Останнім часом значно зросла кількість нічних атак із застосуванням безпілотників, що створює нові виклики для України в захисті від повітряних загроз.
Минулої ночі російські терористи здійснили кілька ударів по різних регіонах України. Вони запустили зенітну керовану ракету С-300 з території Бєлгородської області, яка влучила по Харкову. Крім того, з Курської області було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 у напрямку Чернігівської області. Також здійснено атаки керованими авіаційними бомбами по Сумській та Харківській областях.
Вночі росіяни застосували 110 ударних дронів Shahed та інші безпілотники невідомого типу, запустивши їх з районів Курська, Приморсько-Ахтарська і Брянська.
Станом на 11:00 повідомлялось, що протиповітряна оборона (ППО) знищила 46 ворожих дронів.
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