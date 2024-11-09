У Харкові пролунав вибух, росіяни атакують місто КАБами
У Харкові було чутно вибух. Місто під ворожою атакою керованими авіабомбами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.
"У Харкові пролунав вибух. Можливі повторні пуски КАБів. Будьте обережні", - зазначив мер.
Оновлено 3:11
Ігор Терехов повідомив про приліт КАБу на перетині двох районів міста у дорожнє покриття.
"Є певні пошкодження цивільної інфраструктури. Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило", - зазначив міський голова.
Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 8 листопада, російський агресор також атакував Харків керованими авіабомбами.
Бомби зруйнували та пошкодили будинки у двох районах міста. Поранень зазнали понад 20 людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.