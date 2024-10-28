Росіяни вдарили КАБами по центру Харкова: почалася пожежа

Російські окупанти сьогодні, 28 жовтня, увечері запустили по Харкову авіабомби. У місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram .

За словами міського голови, у Харкові станом на зараз відомо про п'ятьох постраждалих.

Терехов уточнив, що внаслідок російського удару є поранені.

Пізніше він уточнив, що під атакою був центр Харкова. На місці "прильоту" почалася пожежа, піднявся дим. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Обстріли Харкова

Варто зауважити, що росіяни останнім часом практично щодня тероризують Харків авіаударами. Вони використовують для атак керовані авіаційні бомби.

Зокрема, вибухи у місті через атаку росіян лунали сьогодні, 28 жовтня, вночі. Окупанти вдарили поряд із дев'ятиповерхівкою. Постраждав один чоловік, у нього було осколкове поранення.

При цьому росіяни били по Харкову авіабомбами і 27 жовтня. Детальні наслідки атаки невідомі.

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