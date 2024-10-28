Росіяни вдарили КАБами по центру Харкова: почалася пожежа
Російські окупанти сьогодні, 28 жовтня, увечері запустили по Харкову авіабомби. У місті пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.
"У Харкові чути вибухи. Ворог атакує місто КАБами - будьте обережні. Можливі повторні пуски", - написав Терехов.
Пізніше він уточнив, що під атакою був центр Харкова. На місці "прильоту" почалася пожежа, піднявся дим. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Оновлено 21:18
Терехов уточнив, що внаслідок російського удару є поранені.
Оновлено 21:34
За словами міського голови, у Харкові станом на зараз відомо про п'ятьох постраждалих.
Обстріли Харкова
Варто зауважити, що росіяни останнім часом практично щодня тероризують Харків авіаударами. Вони використовують для атак керовані авіаційні бомби.
Зокрема, вибухи у місті через атаку росіян лунали сьогодні, 28 жовтня, вночі. Окупанти вдарили поряд із дев'ятиповерхівкою. Постраждав один чоловік, у нього було осколкове поранення.
При цьому росіяни били по Харкову авіабомбами і 27 жовтня. Детальні наслідки атаки невідомі.
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