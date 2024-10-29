РФ концентрується на терористичних ударах. Терехов розкрив особливість атак на Харків

Російські окупанти при обстрілах Харкова намагаються поцілити по цивільних об'єктах, зокрема також по історичних пам'ятках. Такі удари з боку ворога є цілеспрямованим терором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова .

Мер Харкова уточнив наслідки російської атаки на місто цієї ночі та ввечері напередодні. Він розповів, що для атаки російська армія знову застосувала гібрид авіабомби та ракети.

"О 02:51 по місту було здійснено удар ракетою-гібридом "Грім-Є1". Поцілили у приватний будинок в Основ'янському районі. Результат - 1 будинок зруйновано повністю, ще 19 пошкоджені", - йдеться в публікації Терехова у Telegram.

Так, внаслідок того обстрілу загинули чотири людини. Мер додав, що їх "кілька годин під завалами шукали рятівники".

"Останніми днями ворог сконцентрувався саме на терористичних ударах по Харкову - бʼє по житлових будинках, по наших історичних памʼятках, по символах міста, таких, як "Держпром"", - констатував міський голова.

У цьому контексті він закликав мешканців Харкова бути дуже обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Російські удари по Харкову

Раніше повідомлялося, що 28 жовтня ввечері російські терористи завдали ударів КАБами по Харкову - ворог поцілив по центральній частині міста у Шевченківському районі.

Внаслідок російської атаки була пошкоджена будівля медичного закладу та адмінустанови, зокрема знакова для Харкова будівля Держпрому, яка є пам'яткою національного значення За останніми даними, постраждали 9 людей.

Додамо, що в матеріалі РБК-Україна були фото та відео наслідків російського обстрілу центра Харкова 28 жовтня.

Крім того, у ніч проти 29 жовтня росармія також завдала авіаударів по Харкову. В результаті ворожого обстрілу у місті були загиблі, та повідомлялося про руйнування та пошкодження будинків.