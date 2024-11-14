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У Харкові пролунали вибухи, ворог атакує місто КАБами

Харків, Четвер 14 листопада 2024 03:49
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У Харкові пролунали вибухи, ворог атакує місто КАБами Ілюстративне фото: У Харкові пролунали вибух через ворожі авіаудари (Gatty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові у ніч проти 14 листопада пролунали вибухи. Російські окупанти завдають ударів із застосуванням керованих авіабомб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.

Вибухи в районі міста Харків було чути близько 03.40.

За словами мера Харкова, противник запускає КАБи як по самому місту, там і по передмістю. Він також закликав місцевих мешканців бути обережними.

Зазначимо, перед цим у Повітряних силах ЗСУ заявили про фіксацію активності російської тактичної авіації на сході.

Військові попереджали про загрозу ворожих авіаударів для прифронтових областей.

У Харкові пролунали вибухи, ворог атакує місто КАБами

Обстріли Харкова

Зазначимо, російські терористи регулярно завдають по Харкову повітряних ударів, зокрема із застосуванням керованих авіабомб, які запускають літаки РФ з території країни-агресора. Крім того, ворог б'є по місту ударними безпілотниками та гібридами ракети й авіабомби "Гром-Е1".

Так, вчора, 13 листопада, у Салтівському районі Харкова в багатоквартирний житловий будинок влучив ворожий БПЛА. В результаті атаки постраждали чотири людини.

За день до цього, 12 листопада, росіяни атакували Салтівський район Харкова ударним безпілотником "Молнія"

А у ніч проти 9 листопада у Харкові пролунав вибух через ворожий авіадуар. Місцева влада тоді попередила про можливі повторні пуски КАБів. Пізніше стало відомо, що був "приліт" ратето-бомби "Гром-Е1" на перетині двох районів міста у дорожнє покриття, та була пошкоджена цивільної інфраструктури, зокрема гіпермаркет, готель і не тільки.

Також нагадаємо, наприкінці жовтня російські терористи завдали ударів КАБами по Харкову - ворог поцілив по центральній частині міста у Шевченківському районі. Тоді внаслідок російської атаки була пошкоджена будівля медичного закладу та адмінустанови, зокрема знакова для Харкова будівля Держпрому, яка є пам'яткою національного значення. Постраждали 9 людей.

За словами мера міста Ігоря Терехова, російські окупанти при обстрілах Харкова намагаються поцілити по цивільних об'єктах, зокрема також по історичних пам'ятках. Такі удари з боку ворога є цілеспрямованим терором.

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Обстріл Харкова
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