В Харькове возле метро автомобиль протаранил девушку и юношу, который погиб: подробности ДТП

00:17 21.05.2026 Чт
2 мин
18-летний юноша погиб, молодую девушку доставили в больницу
aimg Юлия Маловичко
В Харькове возле метро автомобиль протаранил девушку и юношу, который погиб: подробности ДТП Фото: авария произошла вечером 20 мая (Getty Images)
Вечером, 20 мая, в Харькове возле станции метро "Армейская" произошла авария. Молодых пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте, сбила машина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне.Харків".

На проспектв Героев Харькова возле станции метро "Армейская" вечером среды молодые люди переходили дррогу в неустановленном месте. В результате легковой автомобиль их сбил, после чего тела отбросило на еще одну машину.

Это были Audi и Volkswagen, которые двигались в одном направлении.

"Возраст и анкетные данные травмированной девушки сейчас устанавливают. От места аварии до подземного перехода метро "Армейская" - около десяти метров", - говорится в сообщении "Суспільного".

Фото: авария в Харькове (Суспільне)

Напомним, в Кривом Роге судья, управляя автомобилем BMW, сбила ребенка на пешеходном переходе. 11-летнего мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Еще сообщалось, что в Киеве полиция привлекла к ответственности двух водителей, которые многократно нарушали ПДД на дорогах столицы, их авто отправили на штрафплощадку.

РБК-Украина также писало. как в Черкасской области недавно произошло ДТП, в результате которого погибли гражданский и двое военнослужащих Звенигородского РТЦК и СП.

Ранее в одном из районов Одессы произошло ДТП с участием микроавтобуса ТЦК и пешехода. Женщину в результате отправили в больницу.

Также мы писали, как в Кременце Тернопольской области произошло дорожно-транспортное происшествие, которое завершилось дракой между водителями. В результате пострадал военнослужащий.

