Водіїв BMW та Range Rover позбавили авто після агресивної їзди Києвом (відео)

У Києві поліція притягнула до відповідальності двох водіїв, які багаторазово порушували ПДР на дорогах столиці, їх авто відправили на арештмайданчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

За даними прес-служби поліції, один з водіїв на Range Rover влаштував "перегони" центральними вулицями столиці та хизувався своїми "досягненнями" в соціальних мережах.

Інший водій на BMW також їздив центральними вулицями столиці, порушуючи правила дорожнього руху та створюючи аварійну ситуацію для інших учасників руху, демонструючи дрифт.

Зазначається, що поліція оперативно встановила обох порушників та склала на них відповідні адміністративні матеріали.

Крім того, під час перевірки транспортних засобів були виявлені ознаки вчинення правопорушення, передбаченого ст.290 ККУ. На місце події викликали слідчо-оперативну групу ГУНП м. Києва. Автомобілі евакуювали на арештмайданчик, а відомості внесли до ЄРДР за ст. 290.

Так, порушникам загрожує штраф від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років.