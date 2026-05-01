На Черкащині в ДТП загинули цивільний та двоє військових ТЦК

Вчора, 30 квітня, у Черкаській області сталася ДТП, внаслідок якої загинули цивільний та двоє військовослужбовців Звенигородського РТЦК та СП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Черкаського обласного ТЦК та СП.

Аварія сталася в районі населеного пункту Княжа Звенигородського району.

Загинули цивільний та двоє військовослужбовців ТЦК. Ще один військовий та цивільний доставлені каретою швидкої допомоги до медичного закладу з різними ступенями травм.

Обставини ДТП встановлюються представниками Національної поліції України.

У ТЦК зазначили, що загиблі військовослужбовці у складі бойових підрозділів брали участь у захисті Батьківщини на Харківщині та Донеччині.