UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

На Харківщині перекинувся автобус з дітьми та вчителями, є постраждалі

12:51 05.06.2026 Пт
2 хв
Школярі їхали на екскурсію
aimg Тетяна Степанова
Фото: на Харківщині перекинувся автобус з дітьми та вчителями (t.me/prokuratura_kharkiv)

У Харківській області внаслідок ДТП перекинувся автобус, який перевозив дітей та їхніх вчителів. Відомо про п'ятьох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

За попередніми даними, вранці 5 червня на автодорозі Р-58 "Мерефа - Златопіль - Лозова" сталася ДТП за участю автомобіля Volkswagen LT.

Водій транспортного засобу не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, після чого автомобіль перекинувся у кювет.

У салоні перебували 14 дітей - учні 5 та 9 класів одного з ліцеїв, а також двоє вчителів, які супроводжували групу під час екскурсії.

Читайте також: У Болгарії автобус в’їхав у групу українців: є загиблі та постраждалі

Внаслідок ДТП травмовано трьох дітей та двох дорослих. Постраждалих із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів.

Фото: на Харківщині перекинувся автобус з дітьми та вчителями (t.me/prokuratura_kharkiv)

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної події, в якій постраждали неповнолітні.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 286 КК України. Всі обставини події встановлюються.

ДТП з автобусами

Нагадаємо, у квітні поблизу болгарсько-турецького кордону сталася смертельна ДТП за участі автобуса з громадянами України. Внаслідок аварії загинули двоє людей, ще щонайменше 16 отримали поранення.

Також 15 квітня у Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями. Постраждали водій на пасажир.

У лютому у Полтавському районі сталася ДТП за участі шкільного автобуса. В результаті постраждали діти.

Того ж місяця на трасі "Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв" сталася масштабна ДТП за участю вантажівки та пасажирського автобуса. Внаслідок зіткнення обидва водії загинули на місці.

Також раніше пасажирський автобус злетів у кювет на трасі "Львів-Луцьк" поблизу села Дернів Львівського району. Постраждали три пасажирки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДТПХарківДітиАвтобуси