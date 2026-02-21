Двоповерховий автобус зіткнувся з вантажівкою: деталі смертельної ДТП під Кропивницьким

На трасі "Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв" сталася масштабна ДТП за участю вантажівки та пасажирського автобуса. Внаслідок зіткнення обидва водії загинули на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Кіровоградської області.

"Поліція закликає водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху , бути уважними та обережними за кермом", - наголосили у відомстві.

Правоохоронці вчергове звернулися до учасників дорожнього руху з проханням бути обачними.

За фактом смертельної ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

Окрім загиблих водіїв, постраждав другий водій автобуса . Його з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

"Після зіткнення сталося загоряння автопоїзда, внаслідок чого транспортний засіб повністю знищено вогнем", - йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що після удару вантажівка спалахнула.

За попередніми даними правоохоронців, водій автопоїзда "Volvo FN" виїхав на зустрічну смугу, де врізався в двоповерховий автобус "Setra S 431D", що рухався назустріч.

Ситуація з ДТП в Україні

