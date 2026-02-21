ua en ru
Двоповерховий автобус зіткнувся з вантажівкою: деталі смертельної ДТП під Кропивницьким

Субота 21 лютого 2026 19:35
Двоповерховий автобус зіткнувся з вантажівкою: деталі смертельної ДТП під Кропивницьким
Автор: Сергій Козачук

На трасі "Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв" сталася масштабна ДТП за участю вантажівки та пасажирського автобуса. Внаслідок зіткнення обидва водії загинули на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Кіровоградської області.

Обставини трагедії

Аварія сталася 21 лютого 2026 року на 34 кілометрі автодороги Н-14.

За попередніми даними правоохоронців, водій автопоїзда "Volvo FN" виїхав на зустрічну смугу, де врізався в двоповерховий автобус "Setra S 431D", що рухався назустріч.

У поліції уточнили, що після удару вантажівка спалахнула.

"Після зіткнення сталося загоряння автопоїзда, внаслідок чого транспортний засіб повністю знищено вогнем", - йдеться у повідомленні.

Окрім загиблих водіїв, постраждав другий водій автобуса. Його з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Фото: на Кіровоградщині двоповерховий автобус зіткнувся з вантажівкою (facebook.com/gupolice.kr)

Розслідування та заклики поліції

За фактом смертельної ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

Правоохоронці вчергове звернулися до учасників дорожнього руху з проханням бути обачними.

"Поліція закликає водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними та обережними за кермом", - наголосили у відомстві.

Ситуація з ДТП в Україні

Нагадаємо, нещодавно у поліції назвали головні причини смертельних аварій в Україні, серед яких найчастішою є саме порушення правил маневрування та виїзд на зустрічну смугу.

Також ми писали про те, що в Раді пропонують суворіше карати серійних порушників ПДР, щоб знизити рівень смертності на дорогах.

Окрім того, водіям нагадали алгоритм дій у разі аварії - як правильно діяти під час ДТП, щоб мінімізувати наслідки та вчасно викликати допомогу.

