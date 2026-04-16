У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями: є постраждалі

14:57 16.04.2026 Чт
Тетяна Степанова
У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями: є постраждалі Ілюстративне фото: у Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями (Getty Images)

Ввечері 15 квітня у Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями. Постраждали водій на пасажир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFM24.

Аварія сталася вчора близько 17:00 на автостраді А4 в Будах Ланьцутських, Підкарпатське воєводство.

За попередніми даними поліції, водій автобуса Mercedes, який рухався в напрямку Жешува, з'їхав з дороги, врізався у відбійник і перекинувся.

В автобусі перебували громадяни України - п'ятеро дорослих та одна 9-річна дитина. Двох людей доставили до лікарні: водія та одного з пасажирів. Їх вже виписали.

Фото: у Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями (RFM24)

Тест показав, що водій автобуса був тверезий. Наразі пліція розслідує причини інциденту.

ДТП з автобусами

Нагадаємо, у лютому у Полтавському районі сталася ДТП за участі шкільного автобуса. В результаті постраждали діти.

Того ж місяця на трасі "Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв" сталася масштабна ДТП за участю вантажівки та пасажирського автобуса. Внаслідок зіткнення обидва водії загинули на місці.

Також раніше пасажирський автобус злетів у кювет на трасі "Львів-Луцьк" поблизу села Дернів Львівського району. Постраждали три пасажирки.

Який вигляд має Подільський район Києва після атаки: репортаж РБК-Україна з місця подій
Який вигляд має Подільський район Києва після атаки: репортаж РБК-Україна з місця подій
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи