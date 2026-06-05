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На Харьковщине перевернулся автобус с детьми и учителями, есть пострадавшие

12:51 05.06.2026 Пт
2 мин
Школьники ехали на экскурсию
aimg Татьяна Степанова
Фото: на Харьковщине перевернулся автобус с детьми и учителями (t.me/prokuratura_kharkiv)

В Харьковской области в результате ДТП перевернулся автобус, который перевозил детей и их учителей. Известно о пяти пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

По предварительным данным, утром 5 июня на автодороге Р-58 "Мерефа - Златополь - Лозовая" произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen LT.

Водитель транспортного средства не справился с управлением, съехал на обочину, после чего автомобиль перевернулся в кювет.

В салоне находились 14 детей - ученики 5 и 9 классов одного из лицеев, а также двое учителей, которые сопровождали группу во время экскурсии.

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В результате ДТП травмированы трое детей и двое взрослых. Пострадавших с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения.

Фото: на Харьковщине перевернулся автобус с детьми и учителями (t.me/prokuratura_kharkiv)

Под процессуальным руководством Харьковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали несовершеннолетние.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

ДТП с автобусами

Напомним, в апреле вблизи болгарско-турецкой границы произошло смертельное ДТП с участием автобуса с гражданами Украины. В результате аварии погибли два человека, еще по меньшей мере 16 получили ранения.

Также 15 апреля в Польше перевернулся микроавтобус с украинцами. Пострадали водитель на пассажир.

В феврале в Полтавском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса. В результате пострадали дети.

В том же месяце на трассе "Александровка - Кропивницкий - Николаев" произошло масштабное ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса. В результате столкновения оба водителя погибли на месте.

Также ранее пассажирский автобус слетел в кювет на трассе "Львов-Луцк" вблизи села Дернов Львовского района. Пострадали три пассажирки.

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