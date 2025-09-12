Буфети без чіпсів і тортів: що не можна продавати дітям у школах
Новий навчальний рік вже стартував, діти повернулися за парти, а разом із цим - розпочали працювати й шкільні буфети. В Україні діють чіткі правила харчування учнів, адже держава дбає про здоров’я школярів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Головного управління Держпродслужби в Івано-Франківській області у Facebook.
Заборонені продукти та страви
У шкільних буфетах і їдальнях не можна реалізовувати:
- страви та продукти з високим вмістом солі й цукру: чіпси, сухарики, глазуровані цукерки, тістечка, торти, здобні булочки з надлишком цукру;
- напої: газовану солодку воду, енергетики, тонізуючі напої, каву;
- фастфуд і страви з трансжирами: гамбургери, хот-доги, шаурму, інші продукти, смажені у великій кількості олії;
- небезпечні продукти: прострочені, без маркування чи ті, що містять штучні барвники, ароматизатори та підсолоджувачі у перевищених нормах.
Що дозволено школярам
У буфетах повинні пропонувати корисні та безпечні продукти:
- свіжі овочі та фрукти;
- бутерброди з цільнозернового хліба;
- молочні продукти з низьким вмістом жиру і без доданого цукру;
- натуральні соки та питна вода.
Чому це важливо
Фахівці наголошують, що харчові звички формуються ще у школі. Саме тому контроль за асортиментом у буфетах є частиною державної політики здорового харчування.
Батьків закликають звертати увагу на те, що купують діти у школі, а адміністрації - суворо дотримуватися затверджених вимог.
Раніше ми писали про те, що в Україні планують розширити програму безкоштовного гарячого харчування для школярів. З початку року щодня обіди отримують 1,5 млн учнів початкових класів. Також з вересня 2025 року безкоштовним харчуванням забезпечать школярів 5-11 класів у прифронтових громадах. Наступний етап - охопити всіх учнів з 1 по 11 клас на території країни.
Читайте також про те, що нещодавно уряд зберіг пільгу для багатодітних родин на харчування у дитсадках. Вона становить 50%.