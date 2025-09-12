Буфети без чіпсів і тортів: що не можна продавати дітям у школах

Новий навчальний рік вже стартував, діти повернулися за парти, а разом із цим - розпочали працювати й шкільні буфети. В Україні діють чіткі правила харчування учнів, адже держава дбає про здоров’я школярів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Головного управління Держпродслужби в Івано-Франківській області у Facebook .

Заборонені продукти та страви

У шкільних буфетах і їдальнях не можна реалізовувати:

страви та продукти з високим вмістом солі й цукру: чіпси, сухарики, глазуровані цукерки, тістечка, торти, здобні булочки з надлишком цукру;

напої: газовану солодку воду, енергетики, тонізуючі напої, каву;

фастфуд і страви з трансжирами: гамбургери, хот-доги, шаурму, інші продукти, смажені у великій кількості олії;

небезпечні продукти: прострочені, без маркування чи ті, що містять штучні барвники, ароматизатори та підсолоджувачі у перевищених нормах.

Що дозволено школярам

У буфетах повинні пропонувати корисні та безпечні продукти:

свіжі овочі та фрукти;

бутерброди з цільнозернового хліба;

молочні продукти з низьким вмістом жиру і без доданого цукру;

натуральні соки та питна вода.

Чому це важливо

Фахівці наголошують, що харчові звички формуються ще у школі. Саме тому контроль за асортиментом у буфетах є частиною державної політики здорового харчування.

Батьків закликають звертати увагу на те, що купують діти у школі, а адміністрації - суворо дотримуватися затверджених вимог.