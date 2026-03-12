Фабрики-кухні та безкоштовні обіди: що зміниться у школах з 1 вересня

В Україні триває масштабна реформа шкільного харчування. Вже з наступного навчального року гарячі обіди стануть безоплатними для кожного учня, незалежно від класу чи регіону.

Головне: З 1 вересня 2026 року безоплатне гаряче харчування розширять на всіх 3 мільйонів школярів , які навчаються очно або змішано.

, які навчаються очно або змішано. Наразі безкоштовні обіди вже отримують 2 млн дітей (учні 1-4 класів та школярі прифронтових регіонів).

(учні 1-4 класів та школярі прифронтових регіонів). Фінансування реформи суттєво зросло - на 2026 рік передбачено 14,4 млрд гривень .

. У бюджеті закладено 1 млрд гривень на модернізацію харчоблоків ; уже оновлено 1600 об’єктів по всій країні.

; уже оновлено 1600 об’єктів по всій країні. У п’яти областях будують фабрики-кухні, які централізовано готуватимуть тисячі порцій для громад.

Рекордне фінансування та повне охоплення

За словами міністра освіти Оксена Лісового, держава послідовно збільшує видатки на дитяче харчування. Якщо у 2024 році на ці потреби виділяли 2 млрд гривень, то у 2026-му сума зросте до 14,4 млрд гривень.

Це дозволить з 1 вересня 2026 року забезпечити їжею всіх 3 мільйонів учнів. Наразі реформа вже охоплює 2 мільйони дітей, серед яких усі учні початкової школи та діти у прифронтових областях.

Модернізація кухонь та "фабрики-кухні"

За словами прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, реформа передбачає не лише зміну меню, а й повне оновлення обладнання. У державному бюджеті на модернізацію харчоблоків закладено 1 млрд гривень.

Одним із ключових нововведень є будівництво фабрик-кухонь. Такі об'єкти вже створюються у громадах п'яти областей:

Запорізької;

Вінницької;

Київської;

Львівської;

Сумської.

Ці підприємства дозволять готувати тисячі порцій щодня та централізовано доставляти їх у школи громад.

Навчання кухарів та культура їжі

Важливою частиною змін є людський капітал. На базі профтехів створюються сучасні кулінарні хаби, де кухарі підвищують кваліфікацію. На сьогодні вже 9,5 тисяч фахівців (майже половина від усіх шкільних кухарів України) пройшли навчання за новими стандартами.

Олена Зеленська наголосила, що реформа триває вже п'ять років і держава не планує на ній заощаджувати. Окрім технічних змін, МОН розробляє освітні матеріали для дітей та батьків, аби сформувати у школярів здорові харчові звички на все життя.