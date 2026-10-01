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Генштаб ЗСУ розкрив рекордні втрати армії РФ у 2026 році

11:42 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Генштаб ЗСУ розкрив рекордні втрати армії РФ у 2026 році Фото: ЗСУ заявили про нові успіхи на фронті (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Збройні сили України змогли завдати російським військам рекордних втрат у вересні 2026 року. Загалом вдалося знешкодити 46 230 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

За словами українських захисників, вересневий показник став абсолютним рекордом за весь 2026 рік.

Ба більше, він навіть зміги перевершити нещодавні пікові значення літньої кампанії.

Також Генштаб ЗСУ розкрив динаміку втрат армії РФ у живій силі:

  • Січень - 31 710;
  • Лютий - 26 090;
  • Березень - 31 960;
  • Квітень - 32 980;
  • Травень - 33 760;
  • Червень - 39 290;
  • Липень - 42 860;
  • Серпень - 42 020;
  • Вересень - 46 230.

Тобто за останні 9 місяців 2026 року Сили оборони України встигли успішно знешкодити 326 900 російських загарбників.

Що цікаво: якщо порівнювати втрати ворога у січні та вересні, то можна помітити, що вони зросли на 14 520 осіб - тобто на 45,8%.

Як пояснили в Генштабі ЗСУ, ці втрати ворога доводять, що військове командування армії РФ не вміє досягати поставлених цілей на полі бою. Окрім того, це також доказ зростання точності та ефективності вогневого ураження з боку Сил оборони.

"Кожна спроба тиску на наші позиції завершується для ворога неспіврозмірними санітарними й безповоротними втратами. Вдячність кожному і кожній за стійкість і професіоналізм", - підсумували в Генштабі.

Раніше РБК-Україна розповідало, як наразі розвивається ситуація на фронті та де сами Сили оборони змогли прорватися вперед.

Окрім того, ми писали про нову масовану атаку України на Росію, а також її перші наслідки.

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Збройні сили України Війська РФ Війна Росії проти України
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Генштаб ЗСУ розкрив рекордні втрати армії РФ у 2026 році
Генштаб ЗСУ розкрив рекордні втрати армії РФ у 2026 році
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