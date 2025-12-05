ua en ru
У школах змінили норми харчування: чим тепер годуватимуть дітей

П'ятниця 05 грудня 2025 12:13
У школах змінили норми харчування: чим тепер годуватимуть дітей
Автор: Василина Копитко

В Україні переглянули норми харчування для закладів освіти. Зміни стосуються як режиму приймання їжі, так і складу раціону.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Команди реформи шкільного харчування та Міністерства освіти і науки у Facebook.

Новий час обіду та зміни в меню

Школам та дитсадкам рекомендували раніше розпочинати обід, збільшити порції овочів і картоплі, а також використовувати безлактозні та рослинні продукти для дітей з медичними показаннями.

Згідно з оновленими нормами, обід для дітей тепер має розпочинатися о 11:30 замість 12:00.

Збільшено добову порцію овочів для учнів 11-18 років - зі 100 до 120 г, кількість страв зі злакових - з чотирьох до п’яти на тиждень. Порцію картоплі дозволили збільшити з однієї до двох на тиждень.

Кожна дитина повинна отримувати щонайменше один гарячий прийом їжі. Додаткову порцію можна замовити за заявою батьків.

У школах змінили норми харчування: чим тепер годуватимуть дітейЗміни у шкільному харчуванні (скриншот)

Дієтичне харчування: рослинні та безлактозні продукти

Діти з медичними довідками зможуть отримувати спеціальне харчування.
Зокрема:

  • у разі алергії на молоко - рослинні напої;
  • при лактозній недостатності - безлактозні молочні продукти.

Харчування в укриттях: які норми послабили

Для укриттів дозволили гнучкіші правила. Там можна замінити гарячі страви на готові продукти, а також закласти запас води та їжі на щонайменше 48 годин. Режим приймання їжі визначатимуть залежно від безпекової ситуації та віку дітей.

До меню для укриттів дозволили додавати пастеризовані напої, хлібці, галетне печиво, консерви, сухофрукти, горіхи, батончики та гранолу. Всі продукти повинні містити обмежену кількість солі та цукру.

У школах змінили норми харчування: чим тепер годуватимуть дітейЗміни у шкільному харчуванні (скриншот)

Читайте також про те, що у жовтні уряд дозволив організовувати харчування в укриттях за допомогою охолоджених страв та продуктів з буфету.

Раніше ми писали про те, що в Україні з 2026 року запровадять безкоштовне харчування для всіх учнів 1-11 класів. Відповідні кошти передбачені у проекті держбюджету на наступний рік.

