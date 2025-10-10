Хаос на дорогах без світла? Поліція звернулась до водіїв і пішоходів після обстрілів

Знаки чи регулювальник: чиї "команди" мають перевагу

Правоохоронець нагадав, що ворог знову обстрілює українську енергетику та лишає міста без світла.

Тож для забезпечення безпеки дорожнього руху на критичних перехрестях у містах, де відсутнє електропостачання, було посилено патрулювання:

додатковими пішими екіпажами;

екіпажами регулювальників (де це необхідно).

"Нагадую всім учасникам дорожнього руху: якщо на проїзній частині перебуває регулювальник - дотримуйтеся його сигналів", - наголосив Білошицький.

Він додав, що вони:

мають перевагу над сигналами світлофорів і дорожніми знаками;

є обов'язковими для виконання.

"Будьте уважні, дотримуйтеся сигналів регулювальника й не створюйте перешкод для роботи рятувальних служб", - підсумував правоохоронець.

Що означають жести регулювальника на дорозі

Тим часом прес-служба патрульної поліції Києва нагадала українцям, що регулювальник на проїжджій частині - помічник, який допоможе проїхати перехрестя, якщо не працює світлофор.

Крім того, водіям і пішоходам ще раз розповіли, що означають основні жести.

Рука регулювальника з жезлом піднята угору - "Увага! Рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено в усіх напрямках".

Права рука витягнута вперед:

з боку грудей - усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;

з правого боку та спини - рух для усіх транспортних засобів заборонено;

пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника.

Права рука витягнута вперед, регулювальник стоїть до вас лівим боком:

дозволено рух трамвая ліворуч, іншим транспортним засобам - у всіх напрямках;

пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника.

Руки регулювальника витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:

з боку грудей і спини - рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено;

пішоходи мають право переходити проїзну частину як за спиною, так і перед грудьми регулювальника;

водії транспортних засобів можуть рухатися з рукава в рукав, або робити правий поворот.

"Безпечних вам поїздок", - підсумували у поліції.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)