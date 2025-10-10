Після ударів по енергетиці: українцям радять заряджати гаджети й мати запаси

На тлі чергового масованого удару РФ по Україні, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук порадив кожному громадянину пам'ятати про прості речі, які допоможуть бути готовими до будь-яких подальших сценаріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію посадовця у Facebook.

Чому варто бути готовими до будь-яких сценаріїв

"Те, про що говорив президент, що "РФ хоче створити хаос і здійснити психологічний тиск на населення через удари по енергетичних об'єктах", почало відбуватися", - повідомив Лукашук.

Він зауважив, що "війна на виснаження на полі бою" стала тепер "війною на виснаження проти населення".

"РФ сподівається, що важка зима і позбавлення українців у цей час тепла, світла та води зламає волю України і покращить переговорні позиції Росії", - додав посадовець.

Водночас він наголосив, що кожному україню важливо пам'ятати прості речі:

заряджати гаджети;

мати павербанки;

запасатися необхідним;

бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Насамкінець очільник обласної ради нагадав, що перелік Пунктів незламності можна знайти в "Дії".

Публікація Лукашука (скриншот: facebook.com/MVLukashuk)