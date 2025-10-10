Після ударів по енергетиці: українцям радять заряджати гаджети й мати запаси
На тлі чергового масованого удару РФ по Україні, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук порадив кожному громадянину пам'ятати про прості речі, які допоможуть бути готовими до будь-яких подальших сценаріїв.
Чому варто бути готовими до будь-яких сценаріїв
"Те, про що говорив президент, що "РФ хоче створити хаос і здійснити психологічний тиск на населення через удари по енергетичних об'єктах", почало відбуватися", - повідомив Лукашук.
Він зауважив, що "війна на виснаження на полі бою" стала тепер "війною на виснаження проти населення".
"РФ сподівається, що важка зима і позбавлення українців у цей час тепла, світла та води зламає волю України і покращить переговорні позиції Росії", - додав посадовець.
Водночас він наголосив, що кожному україню важливо пам'ятати прості речі:
- заряджати гаджети;
- мати павербанки;
- запасатися необхідним;
- бути готовими до будь-яких сценаріїв.
Насамкінець очільник обласної ради нагадав, що перелік Пунктів незламності можна знайти в "Дії".
Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 10 жовтня, РФ здійснила масштабну комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через ворожі атаки на лівому березі міста повністю зникла електроенергія.
У КМДА додали, що через наслідки нічної атаки та відсутність електро- та водопостачання в частині міста заклади освіти працюють відповідно до умов надзвичайної ситуації.
Під вогнем опинилися також Дніпро та Запоріжжя. Там унаслідок обстрілів спалахнули пожежі. Є постраждалі серед мирного населення.
За попередніми даними, головною метою російської атаки були об'єкти енергетичної інфраструктури.
За словами президента України Володимира Зеленського, це була "цинічна й прорахована атака" з використанням понад 450 дронів і більше ніж трьох десятків ракет, спрямована проти об'єктів, які забезпечують нормальне життя українців.
