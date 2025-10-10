Хаос на дорогах без света? Полиция обратилась к водителям и пешеходам после обстрелов

Знаки или регулировщик: чьи "команды" имеют преимущество

Правоохранитель напомнил, что враг снова обстреливает украинскую энергетику и оставляет города без света.

Поэтому для обеспечения безопасности дорожного движения на критических перекрестках в городах, где отсутствует электроснабжение, было усилено патрулирование:

дополнительными пешими экипажами;

экипажами регулировщиков (где это необходимо).

"Напоминаю всем участникам дорожного движения: если на проезжей части находится регулировщик - придерживайтесь его сигналов", - подчеркнул Белошицкий.

Он добавил, что они:

имеют преимущество над сигналами светофоров и дорожными знаками;

являются обязательными для выполнения.

"Будьте внимательны, придерживайтесь сигналов регулировщика и не создавайте препятствий для работы спасательных служб", - подытожил правоохранитель.

Что означают жесты регулировщика на дороге

Тем временем пресс-служба патрульной полиции Киева напомнила украинцам, что регулировщик на проезжей части - помощник, который поможет проехать перекресток, если не работает светофор.

Кроме того, водителям и пешеходам еще раз рассказали, что означают основные жесты.

Рука регулировщика с жезлом поднята вверх - "Внимание! Движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех направлениях".

Правая рука вытянута вперед:

со стороны груди - всем транспортным средствам разрешено движение только справа;

с правой стороны и спины - движение для всех транспортных средств запрещено;

пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.

Правая рука вытянута вперед, регулировщик стоит к вам левым боком:

разрешено движение трамвая слева, другим транспортным средствам - во всех направлениях;

пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.

Руки регулировщика вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

со стороны груди и спины - движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено;

пешеходы имеют право переходить проезжую часть как за спиной, так и перед грудью регулировщика;

водители транспортных средств могут двигаться из рукава в рукав, или делать правый поворот.

"Безопасных вам поездок", - подытожили в полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)