Росіяни масовано атакують енергоінфрастуктуру України, - Міненерго

Російські військові масштабно атакують об'єкти енергетичної інфраструктури. Енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра енергетики Світлани Гринчук.