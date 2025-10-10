Масована атака РФ: у Києві повністю знеструмлено лівий берег міста
Внаслідок російських ударів повністю зникла електроенергія на лівому березі Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мері столиці Віталія Кличка.
"Лівий берег столиці без електроенергії. Є й проблеми з водопостачанням", - написав міський голова.
Кличко також додав, що на 03:45 у Києві зафіксовано девʼять постраждалих. Пʼятеро з них у лікарнях.
"Також медики отримали виклик у Деснянський район. Бригада виїхала", - написав мер.
Масована атака Росії
В ніч на 10 жовтня російський агресор масовано атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед". У більшості областей країни оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи.
Головними цілями ворога є об'єкти енергетичної інфраструктури.
Крім дронів, терористи завдали по Києву масованого удару балістичними ракетами. У місті перебої зі світлом.