Головна » Новини » Війна в Україні

Масована атака РФ: у Києві повністю знеструмлено лівий берег міста

Київ, П'ятниця 10 жовтня 2025 03:47
UA EN RU
Масована атака РФ: у Києві повністю знеструмлено лівий берег міста Фото: росіяни повністю знеструмили лівий берег Києва (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Внаслідок російських ударів повністю зникла електроенергія на лівому березі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мері столиці Віталія Кличка.

"Лівий берег столиці без електроенергії. Є й проблеми з водопостачанням", - написав міський голова.

Кличко також додав, що на 03:45 у Києві зафіксовано девʼять постраждалих. Пʼятеро з них у лікарнях.

"Також медики отримали виклик у Деснянський район. Бригада виїхала", - написав мер.

Масована атака Росії

В ніч на 10 жовтня російський агресор масовано атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед". У більшості областей країни оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи.

Головними цілями ворога є об'єкти енергетичної інфраструктури.

Крім дронів, терористи завдали по Києву масованого удару балістичними ракетами. У місті перебої зі світлом.

Київ Війна в Україні Блекаут
