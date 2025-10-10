ua en ru
У Києві після масованої атаки РФ збільшили патрулі: поліція працює у посиленому режимі

Київ, П'ятниця 10 жовтня 2025 12:29
UA EN RU
У Києві після масованої атаки РФ збільшили патрулі: поліція працює у посиленому режимі Ілюстративне фото: у Києві після масованої атаки РФ збільшили кількість патрулів (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві у п'ятницю, 10 жовтня, патрульна поліція буде працювати у посиленому режимі. Збільшена кількість піших та автомобільних патрулів на вулицях міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

"Співробітники районних управлінь поліції, спецпризначенці, вибухотехніки, кінологи та інші служби задіяні, аби забезпечити безпеку громадян, оперативно реагувати на виклики та допомагати жителям у надзвичайних ситуаціях, що можуть виникнути в умовах відключення електроенергії", - сказано у повідомленні.

Наразі збільшена кількість піших та автомобільних патрулів на вулицях міста. Спецлінія "102" працює у цілодобовому режимі та приймає виклики.

Разом із тим, нагадуємо, що у разі відсутності мобільного зв’язку, за вказаними номерами з правоохоронцями можна зв’язатися через мобільні додатки WhatsApp та Viber , підключившись до Wi-Fi:

  • Чергова частина Головного управління Національної поліції у м. Києві - (063) 445-86-64 (вул. Володимирська, 15).
  • Чергова частина Голосіївського управління поліції - (063) 445-79-73 (вул. Голосіївська, 15).
  • Чергова частина Дарницького управління поліції - (073) 572-70-02 (вул. Олександра Кошиця, 3а).
  • Чергова частина Деснянського управління поліції - (063) 445-80-14 (вул. вул. Рональда Рейгана, 9Б).
  • Чергова частина Дніпровського управління поліції – (063) 445-80-67 (вул. Вінстона Черчилля, 2).
  • Чергова частина Оболонського управління поліції - (063) 445-81-60 (вул. Героїв полку «Азов», 2А).
  • Чергова частина Подільського управління поліції - (063) 431-73-74; (вул. Хорива, 20).
  • Чергова частина Печерського управління поліції - (063) 445-82-94 (вул. Князів Острозьких, 30).
  • Чергова частина Святошинського управління поліції - (063) 445-83-57 (Берестейський проспект, 109).
  • Чергова частина Солом’янського управління поліції - (063) 445-83-62 (пр. Повітряних Сил, 49).
  • Чергова частина Шевченківського управління поліції - (063) 445-84-85 (вул. Герцена, 9 ).
  • Чергова частина відділу поліції на станціях залізничного транспорту - (063) 445-85-08.
  • Чергова частина управління поліції в метрополітені - (063) 445-85-15 (м. Київ, вул. Ярославська, 20).
  • Чергова частина відділу поліції в річковому порту Київ – (063) 445-85-23 (вул. Електриків, 25-ж).

Обстріл Києва 10 жовтня

Цієї ночі російська Федерація зову завдала масованого комбінованого удару по Україні. Ціллю ворога була енергетична система у низці областей. В результаті нічних обстрілів відразу у низці регіонів запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії, щоб забезпечити безпеку мережі та населення.

Після атаки багато районів Києва досі без електропостачання, а транспорт почав ходити зі змінами.

Зауважимо, що прем'єр-міністр України Юлія Свириденко раніше сьогодні відповіла, коли в Київ повернеться світло та вода.

Детальніше про нічний масований удар та його наслідки, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

