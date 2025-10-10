Черги у метро та шалені ціни на таксі: як Київ переживає транспортний колапс після обстрілу

Після нічної атаки російських військ у Києві спостерігаються значні перебої в роботі громадського транспорту. Через відсутність електропостачання зупинено частину трамвайних і тролейбусних маршрутів, а на деяких ділянках метро рух тимчасово призупинено.

Про це розповідає РБК-Україна .

Який транспорт працює зараз

Через відключення світла у столиці тимчасово не курсують деякі тролейбусні та трамвайні маршрути. Для забезпечення сполучення районів міська влада запустила резервні автобуси:

№37ТР - від вул. Милославської до ст. м. "Лісова";

№28Т - від Дарницької площі до вул. Милославської;

№30ТР - від вул. Милославської до ст. м. "Почайна";

№8Т - від Дарницької площі до ст. м. "Позняки" (дублює трамвай №8).

Крім того, збільшено кількість автобусів на маршрутах №114 і №50ТР, щоб покращити сполучення між лівим і правим берегами.

Фахівці "Київпастрансу" та енергетичних служб працюють у посиленому режимі, щоб відновити електропостачання та стабілізувати рух транспорту.

Метро та електричка

Наразі "червона" та "синя" лінії метрополітену працюють у звичайному режимі, а на "зеленій" лінії поїзди курсують від станції "Сирець" до "Осокорки", інтервал руху - 6-7 хвилин.

Метро залишається основним видом транспорту, однак станції перевантажені - люди масово використовують підземку як укриття та для поїздок на роботу.

Київська кільцева електричка курсує за планом, хоча можливі незначні затримки через пропуск пріоритетних поїздів. Тимчасово змінено посадку пасажирів на станції Березняки - тепер вона здійснюється з 3-4 платформ.

Ціни на таксі злетіли

У соцмережах повідомляють про великі черги та переповнені маршрутки, особливо на лівому березі. Через проблеми з транспортом ціни на таксі в Києві різко зросли.

Так, поїздка від метро "Позняки" до Майдану Незалежності нині коштує від 548 до 1308 гривень на стандартному автомобілі - залежно від сервісу перевезень.

Ціни на таксі у Києві зранку 10 жовтня (скриншот із сервісів таксі)

Інфраструктура та обмеження

Через пошкодження будинку в Печерському районі перекрито зʼїзд із бульвару Лесі Українки на бульвар Миколи Міхновського у напрямку станції метро "Либідська".

На лівому березі столиці частина шкіл і дитсадків нині працює у форматі Пунктів незламності.

Міська влада закликає киян стежити за оновленнями на офіційних ресурсах "Київпастрансу" та КМДА, адже рух транспорту коригується відповідно до ситуації в енергосистемі.