Хантавірус замість COVID? Чи загрожує світу нова пандемія та що з українцями на борту лайнера

На круїзному лайнері MV Hondius стався спалах рідкісного та небезпечного штаму хантавірусу Andes. Хвороба вже призвела до кількох смертей, а пасажири, які роз'їхалися світом, стали об'єктом безпрецедентного моніторингу епідеміологів.
Про те, як розвивалися події, чим небезпечна хвороба, та яка доля чекає на українців, що перебували на судні, - розповідає РБК-Україна.
Історія розпочалася 1 квітня, коли лайнер MV Hondius під прапором Нідерландів вийшов у тритижневий круїз з аргентинського міста Ушуая. На борту перебувало близько 150 осіб. Маршрут включав Антарктиду та Фолклендські острови.
Перші тривожні ознаки з'явилися вже 6 квітня: у 70-річного пасажира з Нідерландів піднялася температура, почалися головний біль та діарея. До 11 квітня стан чоловіка став критичним, і він помер від дихальної недостатності.
69-річна вдова покинула судно разом із тілом, щоб доправити його на батьківщину, проте дорогою також захворіла і померла 27 квітня.
Пізніше, 24 квітня, по допомогу звернувся громадянин Великої Британії. Його терміново евакуювали до Йоганнесбурга (ПАР). До 4 травня лабораторні тести підтвердили: британець та померла голландка були інфіковані хантавірусом.
Тим часом ситуація на борту загострилася: 2 травня померла пасажирка з Німеччини. Симптоми також виявили у трьох осіб, які з нею контактували.
Вважається, що джерелом інфекції, ймовірно, стала пара з Нідерландів. Перед круїзом вони відвідували Аргентину, Чилі та Уругвай, де могли контактувати з гризунами, які є носіями штаму Andes.
Проблема полягає в тому, що після перших смертей частина пасажирів встигла зійти з борту та роз'їхатися мінімум у 12 країн, включаючи США, Швейцарію та Сінгапур.
Наразі підозрілі випадки та симптоми зафіксовані у:
Як повідомили в МЗС України, на борту перебували п’ятеро наших громадян. Одного українця евакуюють із лайнера разом з основною групою пасажирів.
Ще четверо українців залишаються на судні у складі екіпажу для забезпечення його переходу до Нідерландів.
Після завершення місії їх також направлять до медзакладу для проходження карантину. Наразі ознак хвороби у громадян України не зафіксовано, ситуація перебуває на особливому контролі дипломатів.
Хантавіруси - це група вірусів, які зазвичай передаються від гризунів (мишей, щурів) до людини. У деяких випадках, зокрема штам Andes, можлива передача від людини до людини при тісному контакті.
Патогенні для людини хантавіруси викликають два основні типи захворювань - геморагічну гарячку з нирковим синдромом і хантавірусний легеневий синдром.
Andes вважається найбільш небезпечним різновидом хантавірусу через високу летальність (до 60%) та здатність передаватися від людини до людини при тісному контакті.
Симптоми: висока температура, сильна слабкість, м'язові болі, задишка, діарея.
Інкубаційний період: зазвичай триває від 1 до 6 тижнів.
Вакцини проти хантавірусу немає, вона роками перебуває на стадії розробки через рідкість захворювань та брак фінансування. Детально про лікування та симптоми хвороби РБК-Україна писало в окремому матеріалі.
Наразі судно прибуло на Тенерифе (Канарські острови), де розпочалася масштабна евакуація туристів групами за громадянством. Іспанська влада називає операцію із запобігання поширенню штаму Andes безпрецедентною.
Якщо до кінця травня не буде зафіксовано масового зростання нових випадків поза межами "вузького кола" контактів, спалах вважатиметься локалізованим.
На Тенерифе тим часом вийшли на протести через прибуття круїзного лайнера MV Hondius. На тлі занепокоєння громадськості генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав до спокою.
Він запевнив мешканців острова, що цей спалах не має потенціалу перетворитися на "черговий COVID", оскільки ситуація залишається контрольованою.