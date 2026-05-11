Хантавирус вместо COVID? Грозит ли миру новая пандемия и что с украинцами на борту лайнера

Главное: Смертельная опасность : На борту вспыхнул штамм хантавируса Andes с летальностью до 60%, который способен передаваться от человека к человеку.

: На борту вспыхнул штамм хантавируса Andes с летальностью до 60%, который способен передаваться от человека к человеку. Сколько жертв : Сейчас подтверждено 7 случаев заболевания и 4 смерти.

: Сейчас подтверждено 7 случаев заболевания и 4 смерти. Какой масштаб : До объявления карантина пассажиры разъехались в 12 стран, из-за чего эпидемиологи ведут мониторинг контактных лиц по всему миру.

: До объявления карантина пассажиры разъехались в 12 стран, из-за чего эпидемиологи ведут мониторинг контактных лиц по всему миру. Ситуация с украинцами : Из 5 граждан Украины на борту одного эвакуируют, четверо остаются как экипаж; симптомов болезни у них пока нет.

: Из 5 граждан Украины на борту одного эвакуируют, четверо остаются как экипаж; симптомов болезни у них пока нет. Где сейчас лайнер: MV Hondius прибыл на Тенерифе для эвакуации, что вызвало протесты местных, хотя в ВОЗ уверяют, что угрозы новой пандемии уровня COVID нет.

Начало путешествия и первые жертвы

История началась 1 апреля, когда лайнер MV Hondius под флагом Нидерландов вышел в трехнедельный круиз из аргентинского города Ушуая. На борту находилось около 150 человек. Маршрут включал Антарктиду и Фолклендские острова.

Первые тревожные признаки появились уже 6 апреля: у 70-летнего пассажира из Нидерландов поднялась температура, начались головная боль и диарея. К 11 апреля состояние мужчины стало критическим, и он умер от дыхательной недостаточности.

Фото: хантавирус, зафиксированный после круиза, обнаружили уже в Европе и США (Getty Images)

69-летняя вдова покинула судно вместе с телом, чтобы доставить его на родину, однако по дороге также заболела и умерла 27 апреля.

Позже, 24 апреля, за помощью обратился гражданин Великобритании. Его срочно эвакуировали в Йоханнесбург (ЮАР). К 4 мая лабораторные тесты подтвердили: британец и умершая голландка были инфицированы хантавирусом.

География распространения

Тем временем ситуация на борту обострилась: 2 мая умерла пассажирка из Германии. Симптомы также обнаружили у трех человек, которые с ней контактировали.

Считается, что источником инфекции, вероятно, стала пара из Нидерландов. Перед круизом они посещали Аргентину, Чили и Уругвай, где могли контактировать с грызунами, которые являются носителями штамма Andes.

Проблема заключается в том, что после первых смертей часть пассажиров успела сойти с борта и разъехаться минимум в 12 стран, включая США, Швейцарию и Сингапур.

Сейчас подозрительные случаи и симптомы зафиксированы в:

Испании и Нидерландах : подтверждено заражение у эвакуированных пассажиров;

: подтверждено заражение у эвакуированных пассажиров; Великобритании : один из пассажиров находится в интенсивной терапии;

: один из пассажиров находится в интенсивной терапии; США, Швейцарии и Сингапуре : выявлены положительные тесты и подозрительные симптомы;

: выявлены положительные тесты и подозрительные симптомы; Польше : введено наблюдение за лицом, которое контактировало с пассажиром лайнера.

: введено наблюдение за лицом, которое контактировало с пассажиром лайнера. Случаи заболевания также подозревают у персонала авиалиний KLM и контактных лиц в Аликанте (Испания).

Украинцы на борту

Как сообщили в МИД Украины, на борту находились пятеро наших граждан. Одного украинца эвакуируют с лайнера вместе с основной группой пассажиров.

Еще четверо украинцев остаются на судне в составе экипажа для обеспечения его перехода в Нидерланды.

Фото: с лайнера MV Hondius проводят эвакуацию, пассажиров отправляют на карантин (Getty Images)

После завершения миссии их также направят в медучреждение для прохождения карантина. Сейчас признаков болезни у граждан Украины не зафиксировано, ситуация находится на особом контроле дипломатов.

Чем опасен вирус Andes

Хантавирусы - это группа вирусов, которые обычно передаются от грызунов (мышей, крыс) к человеку. В некоторых случаях, в частности штамм Andes, возможна передача от человека к человеку при тесном контакте.

Патогенные для человека хантавирусы вызывают два основных типа заболеваний - геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный легочный синдром.

Andes считается наиболее опасной разновидностью хантавируса из-за высокой летальности (до 60%) и способности передаваться от человека к человеку при тесном контакте.

Симптомы: высокая температура, сильная слабость, мышечные боли, одышка, диарея.

Инкубационный период: обычно длится от 1 до 6 недель.

Вакцины против хантавируса нет, она годами находится на стадии разработки из-за редкости заболеваний и нехватки финансирования. Подробно о лечении и симптомах болезни РБК-Украина писало в отдельном материале.

Текущая ситуация

Сейчас судно прибыло на Тенерифе (Канарские острова), где началась масштабная эвакуация туристов группами по гражданству. Испанские власти называют операцию по предотвращению распространения штамма Andes беспрецедентной.

Если до конца мая не будет зафиксирован массовый рост новых случаев вне "узкого круга" контактов, вспышка будет считаться локализованной.

На Тенерифе тем временем вышли на протесты из-за прибытия круизного лайнера MV Hondius. На фоне беспокойства общественности генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к спокойствию.

Он заверил жителей острова, что эта вспышка не имеет потенциала превратиться в "очередной COVID", поскольку ситуация остается контролируемой.