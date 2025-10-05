ХАМАС висунув свою умову для роззброєння, - ЗМІ

Як пише видання, джерело в ХАМАС повідомило про це саудівському телеканалу Al-Arabiya, проте наразі жодне інше джерело інформацію не підтвердило.

Зазначається також, що США нібито надали ХАМАС гарантії, що Ізраїль не відновить війну і виведе війська Армії оборони (IDF) із сектора Газа.

Також повідомляється, що наразі бойовики ХАМАСу почали збирати тіла вбитих заручників в Газі і вимагають від Ізраїлю припинити повітряні удари для завершення цієї роботи.

Джерела повідомляють, що транспортування тіл займе деякий час, і "США виявляють гнучкість у цьому питанні".