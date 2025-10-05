ua en ru
"Повне знищення": Трамп відповів, що чекає на ХАМАС у разі відмови від його плану

США, Неділя 05 жовтня 2025 16:49
"Повне знищення": Трамп відповів, що чекає на ХАМАС у разі відмови від його плану Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

ХАМАС загрожує "повне знищення", якщо він відмовиться від запропонованого президентом США Дональдом Трампом мирного плану.

Про це повідомляє РБК-Україні з посиланням на CNN, яке цитує американського лідера.

"Повне знищення!", - відповів Трамп на запитання Джейка Таппера з CNN щодо майбутнього ХАМАС, якщо той не віддасть владу і контроль над Газою.

Запитання Таппера пролунало в контексті реакції ХАМАС на 20-пунктний план припинення вогню президента США.

Він послався на інтерпретацію сенатора Ліндсі Грем, що ХАМАС фактично відхилив план, наполягаючи на "відмові від роззброєння, збереженні Гази під контролем Палестини та пов'язанні звільнення заручників з переговорами".

На питання ведучого CNN про те, чи Трамп помиляється, той відповів: "Ми дізнаємося. Тільки час покаже".

Американський лідер додав, що очікує "незабаром" отримати ясність щодо того, чи ХАМАС дійсно прагне миру. Він також висловив сподівання на те, що його пропозиція про перемир'я стане реальністю.

Крім того, Трамп зауважив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтримує припинення бомбардувань у Газі.

Мирний план Трампа

Нагадаємо, 29 вересня американський лідер презентував план завершення конфлікту в Газі, який складається з 20 пунктів.

Згідно з ним, Ізраїль поступово виводить війська з Гази, а ХАМАС звільняє заручників, після чого розпочинається новий етап переговорів.

У суботу, 4 жовтня, на вимогу Трампа ізраїльська армія призупинила наступ на Газу.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп дав ХАМАС останній шанс погодитися на американський мирний план. Він встановив дедлайн до 18:00 неділі, 5 жовтня, за вашингтонським часом (01:00 6 жовтня за київським часом - ред.).

Президент США закликав палестинців негайно покинути район активних бойових дій і відправитись в безпечніші частини Сектора Гази. Він також пообіцяв надати таким людям допомогу.

Детальніше про мирну ініціативу Трампа і перспективи завершення війни у Секторі Газа, читайте в авторському матеріалі РБК-Україна: "План Трампа для Гази. Чи вдасться завершити війну між Ізраїлем та ХАМАС".

