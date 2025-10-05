"Повне знищення": Трамп відповів, що чекає на ХАМАС у разі відмови від його плану

ХАМАС загрожує "повне знищення", якщо він відмовиться від запропонованого президентом США Дональдом Трампом мирного плану.

Про це повідомляє РБК-Україні з посиланням на CNN , яке цитує американського лідера.

"Повне знищення!", - відповів Трамп на запитання Джейка Таппера з CNN щодо майбутнього ХАМАС, якщо той не віддасть владу і контроль над Газою.

Запитання Таппера пролунало в контексті реакції ХАМАС на 20-пунктний план припинення вогню президента США.

Він послався на інтерпретацію сенатора Ліндсі Грем, що ХАМАС фактично відхилив план, наполягаючи на "відмові від роззброєння, збереженні Гази під контролем Палестини та пов'язанні звільнення заручників з переговорами".

На питання ведучого CNN про те, чи Трамп помиляється, той відповів: "Ми дізнаємося. Тільки час покаже".

Американський лідер додав, що очікує "незабаром" отримати ясність щодо того, чи ХАМАС дійсно прагне миру. Він також висловив сподівання на те, що його пропозиція про перемир'я стане реальністю.

Крім того, Трамп зауважив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтримує припинення бомбардувань у Газі.