ХАМАС выдвинул свое условие для разоружения, - СМИ

Террористическая группировка ХАМАС якобы согласна передать свое оружие "палестино-египетскому органу под международным наблюдением".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Как пишет издание, источник в ХАМАС сообщил об этом саудовскому телеканалу Al-Arabiya, однако пока ни один другой источник информацию не подтвердил.
Отмечается также, что США якобы предоставили ХАМАС гарантии, что Израиль не возобновит войну и выведет войска Армии обороны (IDF) из сектора Газа.
Также сообщается, что боевики ХАМАС начали собирать тела убитых заложников в Газе и требуют от Израиля прекратить воздушные удары для завершения этой работы.
Источники сообщают, что транспортировка тел займет некоторое время, и "США проявляют гибкость в этом вопросе".
Напомним, израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС имеет всего несколько дней на переговоры о заложниках.
После этого, по его словам, "ХАМАС будет разоружен, а Сектор Газа демилитаризован". Нетаньяху подчеркнул, что это произойдет либо дипломатическим путем, согласно плану Трампа, либо военным путем, со стороны Израиля.
В субботу, 4 октября, Армия обороны Израиля получила приказ остановить наступление на город Газа. Это произошло после выступления президента США Дональда Трампа с соответствующим требованием.
Кроме того, президент США написал пост, в котором призвал ХАМАС двигаться быстро, иначе "все ставки будут отменены".
Ранее в пятницу Дональд Трамп сообщал, что дает боевикам ХАМАС последний шанс ответить на его мирный план по Сектору Газа.
Также РБК-Украина писала, что Дональд Трамп пригрозил ХАМАС "полным уничтожением", если он откажется от предложенного мирного плана.