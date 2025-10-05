ХАМАС выдвинул свое условие для разоружения, - СМИ

Как пишет издание, источник в ХАМАС сообщил об этом саудовскому телеканалу Al-Arabiya, однако пока ни один другой источник информацию не подтвердил.

Отмечается также, что США якобы предоставили ХАМАС гарантии, что Израиль не возобновит войну и выведет войска Армии обороны (IDF) из сектора Газа.

Также сообщается, что боевики ХАМАС начали собирать тела убитых заложников в Газе и требуют от Израиля прекратить воздушные удары для завершения этой работы.

Источники сообщают, что транспортировка тел займет некоторое время, и "США проявляют гибкость в этом вопросе".