RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

ХАМАС выдвинул свое условие для разоружения, - СМИ

Фото: ХАМАС согласился передать свое оружие при одном условии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Террористическая группировка ХАМАС якобы согласна передать свое оружие "палестино-египетскому органу под международным наблюдением".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Как пишет издание, источник в ХАМАС сообщил об этом саудовскому телеканалу Al-Arabiya, однако пока ни один другой источник информацию не подтвердил.

Отмечается также, что США якобы предоставили ХАМАС гарантии, что Израиль не возобновит войну и выведет войска Армии обороны (IDF) из сектора Газа.

Также сообщается, что боевики ХАМАС начали собирать тела убитых заложников в Газе и требуют от Израиля прекратить воздушные удары для завершения этой работы.

Источники сообщают, что транспортировка тел займет некоторое время, и "США проявляют гибкость в этом вопросе".

 

Напомним, израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС имеет всего несколько дней на переговоры о заложниках.

После этого, по его словам, "ХАМАС будет разоружен, а Сектор Газа демилитаризован". Нетаньяху подчеркнул, что это произойдет либо дипломатическим путем, согласно плану Трампа, либо военным путем, со стороны Израиля.

В субботу, 4 октября, Армия обороны Израиля получила приказ остановить наступление на город Газа. Это произошло после выступления президента США Дональда Трампа с соответствующим требованием.

Кроме того, президент США написал пост, в котором призвал ХАМАС двигаться быстро, иначе "все ставки будут отменены".

Ранее в пятницу Дональд Трамп сообщал, что дает боевикам ХАМАС последний шанс ответить на его мирный план по Сектору Газа.

Также РБК-Украина писала, что Дональд Трамп пригрозил ХАМАС "полным уничтожением", если он откажется от предложенного мирного плана.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраиль